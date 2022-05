Rimini. Accoltella la moglie e la uccide: figlia gravemente ferita

Condividi l'articolo

Femminicidio a Rimini dove un cittadino peruviano ha ucciso a coltellate la moglie e ferito gravemente la figlia in un appartamento di via Dario Campana. Il soggetto avrebbe afferrato un coltello colpendo la donna per poi prendersela con la figlia che è stata gravemente ferita. Sul posto, oltre agli agenti, sono intervenuti anche i mezzi del 118 ma per la donna non c’era già più nulla da fare. La figlia, invece, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza all’Infermi. La polizia dopo avere arrestato il soggetto sta ricostruendo i fatti.