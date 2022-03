Rimini. Accoltellati e quasi uccisi dal marito pazzo di gelosia: dimessi dal Bufalini

Dimessi dal Bufalini di Cesena l’albergatore riminese di 47 anni e la sua presunta amante di 51, accoltellati dall’ex marito della donna in un pomeriggio di follia martedì 22 febbraio. Entrambi dovranno seguire ancora un periodo di convalescenza che sarà particolarmente lungo per la donna: 25 giorni. Oltre ai fendenti che l’hanno trafitta ad un fianco con un coltello dalla lama lunga 20 centimetri, l’ex marito ha continuato ad infierire su di lei colpendola con calci e pugni al torace ed al viso quando era a terra provocandole anche la frattura del naso. Sono state invece quattro le coltellate che il muratore ha sferrato con un secondo coltello dalla lama lunga 15 centimetri all’albergatore il quale è stato dapprima colpito al fianco sinistro, quindi alla nuca, ad una spalla ed alla mano sinistra riportando ferite tali che hanno costretto i chirurghi del Bufalini a portarlo due volte sotto i ferri in sala operatoria.