Rimini. Accoltellato e ucciso: caccia al killer, emergono nuovi dettagli su vittima e indagini

Emergono nuovi dettagli sulla vittima trovata morta accoltellata. “L’ho visto accasciato accanto alla panchina sotto la pensilina dell’autobus, mi sono avvicinato per capire se fosse un malore, gli ho toccato il polso ma non c’era segnale di vita. Era ancora caldo, del sangue gli usciva dalla bocca e ho chiamato i soccorsi”. Questa la testimonianze di un ragazzo che ha trovato per primo l’uomo ucciso ieri sera verso le 19.30 in piazzale Cesare Battisti davanti alla stazione: si tratta un filippino di 74 anni accoltellato alla gola da un uomo che è stato visto scappare verso la chiesa di San Nicolò e il grattacielo. Da escludere l’omicidio per rapina, secondo una prima ricostruzione, visto che il borsello del filippino era ancora accanto al cadavere ma la polizia non è ancora in grado di definire il movente. Ci sono però dei testimoni sentiti già sul posto. Al vaglio inoltre le riprese delle telecamere della zona che potrebbero avere ripreso non solo il momento dell’omicidio ma anche la fuga dell’assassino che al momento ha fatto perdere le proprie tracce. Ma ormai è solo questione di tempo per assicurarlo alla giustizia.