Rimini. Accoltellò 4 persone e sgozzò bimbo: era in stato di allucinazione

L’11 settembre scorso un clandestino somalo seminò il panico tra Riccione e Rimini accoltellando cinque persone tra cui un bimbo di 6 anni che rischiò di morire. Ebbene il soggetto a quanto pare era “in una fase di scompenso psicotico che ne escludeva le capacità di intendere e di volere”. Emerge dalla perizia psichiatrica commissionata dalla procura. Insomma quando il 25enne ha estratto il coltello sull’autobus della linea 11 dove ha ferito la sua prime vittime, due addette ai controlli dei biglietti, e poi durante la fuga a piedi dove ha accoltellato altre due donne e colpito il piccolo passante scrive Ariatti, era in uno stato temporaneo di “schizofrenia paranoide” dettato anche da “allucinazioni uditive” dove “una donna gli diceva di ucciderlo”. Tale “voce” avrebbe continuato a parlargli anche dopo l’arresto, come lui stesso ha riferito allo psichiatra cui ha chiesto riferisse al giudice “che lui non è un killer”. Il somalo attualmente è detenuto a Reggio Emilia in un carcere tradizionale mentre il perito individua in una Rems (ex ospedale psichiatrico giudiziario) la struttura più idonea dove deve essere detenuto e controllato. Si attendono a questo punto le decisioni della procura sulla possibile infermità o semi infermità mentale.