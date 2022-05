Rimini. Accusato di aver sequestrato, picchiato e violentato l’ex ragazza: assolto

Condividi l'articolo

Assolto il 53enne accusato di aver sequestrato, picchiato e violentato l’ex ragazza: La procura, che per lui aveva chiesto 11 anni, aveva chiesto e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelate in carcere per il siciliano residente nel riminese. Secondo la presunta vittima l’uomo l’aveva spinta ad assumere cocaina e poi l’avrebbe costretta ad avere ripetuti rapporti sessuali intervallati da schiaffi e pugni che le hanno provocato una frattura alle ossa della faccia (seno mascellare, 21 giorni di prognosi). Ora bisognerà attendere la motivazione per capire che cosa ha convinto il magistrato dell’innocenza dell’uomo.