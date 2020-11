Rimini. Accusato di avere chiuso la moglie fuori in pigiama al freddo: assolto

Doveva rispondere di avere lasciato la moglie fuori al freddo in pigiama. Malla fine è stato assolto. I fatti risalgono al 2017 e l’episodio sarebbe accaduto al culmine di una lite. In aula tuttavia la versione della donna è cambiata rispetto al racconto iniziale: è emerso che non era stato lui a sbattere la donna fuori di casa, in pigiama, a patire il freddo. Sarebbe stata lei, un po’ per il timore che la discussione potesse degenerare e un po’ perché esasperata dalla situazione, a dirgli che era finita. Quando poi ha lasciato l’abitazione lui aveva chiuso a chiave. Il soggetto dunque è stato assolto dall’accusa di violenza privata.