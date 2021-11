Rimini. Accusato di una rapina mai compiuta: padre di famiglia assolto dopo 6 anni

Condividi l'articolo

Accusato di una tentata rapina mai fatta, assolto dopo quasi sei anni dall’ingiusto arresto. Il padre di famiglia, che all’epoca aveva 32 anni, fin da subito disse di essere vittima di un errore di persona, di non avere nulla a che fare con la vicenda anche perché nel giorno incriminato era in malattia dal lavoro e si trovava bloccato a letto: tutta colpa di un serio problema alla schiena che lo costringe, quando può, a muoversi con un’evidente zoppia, avvolto in un busto ortopedico. Durante il processo la teste inoltre non ha riconosciuto l’imputato come il bandito che aveva tentato di rapinarla. Da lì la richiesta di archiviazione e la fine del calvario.