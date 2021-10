Rimini. Acli, al via il corso di Taglio e Cucito

Condividi l'articolo









Taglio e Cucito alle Acli di Rimini

Il corso inizia mercoledì 6 ottobre

(Rimini, 1 ottobre 2021) – Inizia mercoledì 6 ottobre il tradizionale corso di Taglio e Cucito promosso dalle Acli di Rimini, dopo un periodo di chiusura dovuto alla pandemia.

Due i livelli previsti, base per i principianti e avanzato per chi già sa usare ago, filo, forbici e macchina per cucire.

I corsi sono riservati ai soci Acli (tessera annuale 20 euro) e si tengono il mercoledì in due orari fra cui scegliere: 17.30 oppure 20. Sia il laboratorio base sia l’avanzato si compongono di 8 lezioni e costano 120 euro.

Per la partecipazione è obbligatorio il Green Pass.

Info: 0541 784193, segreteria@aclirimini.it

