Rimini. Ad Arena Lido il film “Est – Dittatura last minute” con ospiti gli autori Andrea Riceputi e Maurizio Paganelli

Ad Arena Lido il film “Est – Dittatura last minute” con ospiti gli autori Andrea Riceputi e Maurizio Paganelli

Rimini 13 luglio 2021. Domani sera alle 21.30 in occasione della proiezione del film “Est – Dittatura last minute” (durata 104 minuti, anno 2021) ad Arena Lido di Rimini saranno ospiti Andrea Riceputi e Maurizio Paganelli produttori e autori del soggetto nonché protagonisti della storia reale da cui è tratta la pellicola.

Il film diretto da Antonio Pisu, è ambientato nel 1989, a poche settimane dalla caduta del Muro di Berlino. Pago, Rice (Lodo Guenzi) e Bibi, tre ragazzi di ventiquattro anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Arrivati a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura e preoccupato per la famiglia rimasta in Romania chiede il loro aiuto. Il compito è di portare una valigia alla moglie e alla figlia. I ragazzi mossi dalla compassione e in cerca di emozioni accettano, partendo per Bucarest, nel cuore della dittatura di Ceausescu. Senza sapere cosa li aspetta, in un viaggio oltre la loro immaginazione, Pago, Rice e Bibi si troveranno implicati in situazioni surreali e circondati da personaggi improbabili che metteranno seriamente a rischio la loro vita. Tra numerose gag e colpi di scena, i tre protagonisti ritroveranno sé stessi, consolideranno la loro amicizia e uniranno le loro forze per portare a compimento la missione più importante della loro vita.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20

Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro

Arena Lido (Darsena Marina di Rimini, via Ortigara 80) www.arenalido.it https://www.facebook.com/arenalidorimini

arenalidorimini@gmail.com