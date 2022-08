Rimini. Addio a 8 patenti per ubriachi alla guida, multati anche due in monopattino

La scorsa nel turno dall’una alle sette del mattina, la Polizia Locale di Rimini ha svolto un altro importante servizio di controllo alla circolazione stradale, finalizzato alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti stradali, per il quale sono state ritirate 8 patenti di guida per guida in stato d’ebrezza.

Con un posto di controllo in piazza Benedetto Croce, la squadra Giudiziaria in abiti civili ha fermato e controllato quasi una ventina di veicoli per sottoporre i conducenti al test dell’etilometro. Una verifica che ha consentito di sanzionare 8 conducenti di veicoli perché trovati positivi all’esame dell’alcol test. Tra queste 2 sanzioni sono state solo di carattere amministrativo, ovvero con una multa di € 545, in quanto accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l).

Sono stati 6 invece i conducenti che si sono visti notificare la sanzione prevista, sempre dall’art.186 ma più grave, violazione accertata a causa di un tasso alcolemico riscontrato tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,5 g/l – quello più elevato ha fatto registrare un valore di 1,4 – che prevede sia una pena detentiva (sostituibile con i lavori socialmente utili) che una pecuniaria.

Dai controlli sono state poi accertate anche 2 guide in stato d’ebrezza per 2 persone che guidavano dei monopattini. Violazioni che non hanno previsto un ritiro di patente, ma solo sanzioni amministrative.

Altre 2 persone invece sono state segnalate alla Prefettura ai sensi dell art 75 (DPR 309/90), perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo Hashish e Marijuana, per uso personale.