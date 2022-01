Rimini. Addio allo storico ristoratore Ugo Costa

Condividi l'articolo

Si è spento a 68 anni l’imprenditore e ristoratore Ugo Costa dopo una lunga malattia. L’ultimo locale gestito è il ristorante Laura, lungo via Ortigara, a San Giuliano. Un posto storico, in cui Costa era arrivato nel 1998, ma prima aveva portato il suo modo familiare e sempre cordiale, anche alla Buca, sul lungomare Tintori, per altri dodici anni. Era partito come vero e proprio imprenditore a Riccione, da giovanissimo, negli anni Settanta, quando aveva avviato una pensione e una pizzeria. I funerali si terranno domani alle 15 alla chiesa parrocchiale dei Santi Angeli Custodi, a Riccione.