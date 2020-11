Rimini. Adl Cobas e la rete Educatori Rimini parteciperà allo sciopero di venerdì 13 novembre

Adl Cobas e la rete Educatori Rimini parteciperà allo sciopero di venerdì 13 novembre, quando in tutta Italia si fermeranno e protesteranno lavoratrici e lavoratori che si prendono cura delle persone con disabilità nelle scuole, nei centri diurni e residenziali, nei servizi di assistenza domiciliare, nel settore dell’accoglienza e delle povertà. Una giornata di sciopero convocata dalla rete intersindacale nazionale degli operatori sociali (Ios), per chi lavora in un servizio pubblico ma come dipendente delle cooperative sociali vive una condizione di discriminazione causata da appalti ingiusti, misere paghe e diritti contrattuali minimi.