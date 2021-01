RIMINI. Adolescenti e genitori: l’alfabeto del crescere. Giovedi? 21 gennaio riprendono gli appuntamenti del Centro per le Famiglie

Quattro incontri in videoconferenza che raccontano l’adolescenza, attraverso i cambiamenti fisici, la maturazione emotiva, le prime sfide relazionali, le passioni. Psicologi, pediatri, pedagogisti aiuteranno a comprendere e a colmare la distanza che spesso impedisce agli adulti di capire i bisogni dei ragazzi, con l’obiettivo di mantenere un canale di dialogo e confronto.

Su richiesta dei genitori e di coloro che da anni seguono gli appuntamenti organizzati dal Centro per le Famiglie, il primo incontrò sarà aperto anche a ragazzi e ragazze che avranno la possibilità di confrontarsi con Mariagrazia Contini e Paolo Marzoni, autori di un documentario sulla preadolescenza. L’appuntamento è per giovedì 21 gennaio alle 20.45 per un dibattito sul documentario dedicato alla preadolescenza “NON PIU’ NON ANCORA”: oltre una settantina d’interviste a ragazzi e ragazze di tutt’Italia che toccano tematiche come amore, amicizia, desiderio, scuola, futuro, il rapporto con se stessi e con gli altri. Il documentario è già a disposizione online (collegandosi al link https://vimeo.com/272002771/4efe47998a) e sarà visibile fino al 20 gennaio.

L’incontro, così come tutti gli altri eventi in programma fino ad aprile 2021, sono gratuiti, organizzati in modalità videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex.

