Rimini. Adunata alpini: porterà milioni di euro in territorio

L’adunata degli Alpini (5-8 maggio) si preannuncia come un evento da record di presenze. Con l’arrivo, come annunciato dalla stessa Associazione nazionale Alpini di almeno 400 mila persone tra penne nere, familiari e appassionati, e una ricaduta, sul territorio, in termini di ricchezza prodotta, di decine di milioni di euro. Dei seicento hotel aperti che gravitano su Rimini, ad oggi non ce n’è nemmeno uno libero per quel periodo