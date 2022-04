Rimini. Adunata alpini: scatta enorme zona rossa interdetta al transito di qualunque mezzo

Alpini a Rimini dal 5 all’8 maggio per la 93ª “Adunata nazionale”. Vertice dunque in prefettura per pianificare una zona rossa che, domenica 8 maggio, in occasione della grande sfilata, sarà interdetta al transito di qualunque mezzo. L’area andrà da Marina centro fino a Rivazzurra (viale Catania), all’interno della quale saranno allestite cittadella militare, campi di attendamento, aree espositive, col grosso del concentramento nella zona del porto. Allertate naturalmente le forze dell’ordine: Polizia stradale, Polizia locale, operatori del 118 e della Croce rossa, Vigili del fuoco per la gestione della viabilità e delle emergenze sanitarie o di altra natura. Per l’occasione tutte le scuole cittadine rimarranno chiuse sabato 7 maggio. Suggestivo, poi, il lancio dei paracadutisti e l’arrivo della staffetta Milano-Rimini che si terrà il 5 maggio intorno alle 18.30. Per tutte le informazioni utili sono già state predisposte delle app.