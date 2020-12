Aeradria: dopo quasi sette ore di camera di consiglio il Tribunale ha disposto per tutti gli imputati “il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione” riguardo una serie di reati (i più importanti) non più perseguibili, mentre si va avanti per i restanti. Le difese di Vitali, Gnassi, Cagnoni, Maggioli, Fabbri, Ravaioli chiedevano fossero dichiarati innocenti