Rimini. Aeradria: tutti assolti

Aeradria, la società che gestiva l’aeroporto riminese “Federico Fellini”, e per il quale erano sul banco degli imputati Stefano Vitali, ex presidente della Provincia; Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini; Lorenzo Cagnoni, presidente della Fiera di Rimini; Santo Pansica, ex commercialista della società controllata da Aeradria Air; Fabio Rosolen, ex presidente di Rdr; Mario Formica, ex vicepresidente di Aeradria, e per Manlio Maggioli, ex presidente della Camera di Commercio. Al termine di una camera di consiglio durata oltre 11 ore, i giudici hanno assolto Stefano Vitali (4 anni e 4 mesi chiesti dai pm) difeso da Moreno Maresi e Mattia Lancini; Andrea Gnassi (1 anno e 4 mesi la richiesta della Procura) difeso da Nicola Mazzacuva; Lorenzo Cagnoni (1 anno) difeso da Cesare e Roberto Brancaleoni; Fabio Rosolen, difeso da Liana Lotti; Mario Formica (difeso da Giacomo Nanni) e Manlio Maggioli (Moreno Maresi) per i quali l’accusa aveva chiesto l’assoluzione. L’unico ad essere condannato a 4 anni (3 anni e 8 mesi la richiesta) è stato Santo Pansica.