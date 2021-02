Rimini. Aeroporto e aiuti di Stato, Nadia Rossi: “Boccata d’ossigeno”

“Il via libera dell’Ue agli aiuti di Stato per l’aeroporto di Rimini sono una boccata d’aria per l’infrastruttura e per la Riviera, che arriva dopo un anno durissimo per il turismo e per l’economia del territorio”, commenta la consigliera regionale dem Nadia Rossi, Vicepresidente della III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità. L’aiuto approvato dalla Commissione europea sosterrà il piano del concessionario del Fellini per gli anni 2021-2033: un piano che ammonta a 47 milioni di euro complessivi e mira ad aumentare la connettività e l’accessibilità del territorio della Rivera nonché lo sviluppo della Regione.