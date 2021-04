Rimini. Aeroporto Fellini vero incremento dell’operatività: ecco come

L’aeroporto Fellini avrà presto a disposizione delle innovative procedure satellitari ponendo così Rimini, in termini di dotazioni, sullo stesso livello dei maggiori scali italiani come Fiumicino, Malpensa e Linate. Nella pratica l’aeroporto di Rimini potrà godere di un importante incremento dell’operatività. Le procedure satellitari, infatti, permettono di superare alcune limitazioni (in decollo e atterraggio), dovute per esempio a condizioni meteo difficili o a momenti di picco del traffico. Grazie al satellite migliora la precisione delle rotte, si riducono tempi di volo ed eventuali attese, sia per gli aerei in arrivo sia per quelli in partenza.