Rimini. Aeroporto: Ryanair punta su Rimini: ecco le nuove rotte al Fellini

Arrivano nuove rotte al “Fellini”. Ryanair aggiunge infatti due voli: Cagliari-Rimini e Palermo-Rimini. Si arriva così a 100 rotte disponibili (65% in più rispetto all’estate scorsa) su 28 aeroporti italiani. Sono incluse cinque ulteriori nuove rotte annunciate ieri e operative dal 1° luglio.

“Ryanair – spiega la compagnia – opererà fino a 1.500 voli domestici a settimana in Italia questa estate. Con l’accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini, ci si aspetta una ripresa del traffico nazionale in Italia. I consumatori possono ora prenotare i loro voli estivi, beneficiando delle tariffe più basse e della possibilità di cambiare i propri piani di viaggi senza alcun supplemento per il cambio data”.

Jason Mc Guinness, direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro operativo più ampio di sempre in Italia, con 100 rotte domestiche in totale, incluse 5 ulteriori nuove rotte. Mentre l’Italia si prepara ad accogliere nuovamente i turisti questa estate, siamo felici di continuare a contribuire alla ripresa del settore del turismo e all’economia regionale. Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021”.

La campagna estiva. “Per festeggiare l’operativo più ampio di sempre in Italia, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 14,99 euro per viaggi da luglio a ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì”.