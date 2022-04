Rimini. Affittuario prende la scossa e diventa balbuziente: condannato proprietario immobile

Ha preso la scossa nell’appartamento in affitto ed è diventato balbuziente. Una vicenda drammatica che si è conclusa con la condanna da parte del giudice di pace della proprietà dell’immobile di San Giovanni in Marignano a 500 euro di multa, al risarcimento delle spese legali e al pagamento di una provvisionale di 2mila euro. Alla vittima infatti è stato riconosciuto un 5 per cento di invalidità permanente. Il resto dei danni dovrà essere quantificato con una causa civile. I fatti risalgono al 24 marzo 2016. Secondo la denuncia, la vittima, che all’epoca aveva 48 anni (ora risiede a Cattolica), restò fulminato uscendo sul terrazzo e toccando la ringhiera metallica del balcone finendo in ospedale. Tutto è tornato a posto tranne la parola visto che l’uomo non ha più smesso di balbettare. Secondo quanto emerso la proprietà avrebbe omesso di adeguare l’impianto elettrico dell’abitazione e di adottare le necessarie misure di sicurezza, quali l’installazione della messa a terra.