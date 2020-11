Rimini. Agenti accerchiati da giovani, Petitti: “Non seguire i cattivi esempi”

Agenti accerchiati da giovani, interviene Emma Petitti: “Adesso chi è più giovane si sente a disagio, stanco delle restrizioni. Ma è necessario tenere duro, soprattutto in questa fase cruciale, con la consapevolezza che il contributo di tutte e tutti è indispensabile per far crescere una società con un rinnovato senso civico” prosegue la Petitti, che invita a non abbassare la guardia. Ribadendo: “non seguite i cattivi esempi: mantenete tutti quei comportamenti virtuosi che ci permettono di tenere a bada il virus. Sino ad ora lo avete fatto in maniera eccellente, e non è scontato. Avete dato prova di grande maturità. Continuate così”.