RIMINI. Aggiornamento Covid-19: oggi 211 nuovi contagiati, 3 i decessi. In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva

Oggi, domenica 27 dicembre, sono stati comunicati 211 nuovi casi positivi, di cui 111 sintomatici. 108 pazienti di sesso maschile e 103 pazienti di sesso femminile. Dopo Bologna e Modena è la terza provincia per numero di nuovi casi. Tre i decessi comunicati. Si tratta di tre donne di 75, 87 e 89 anni. Deceduta all’Infermi anche un’anziana di 93 anni, residente fuori regione. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 17, uno in meno rispetto a sabato.

Nel dettaglio i casi sono emersi: 111 per sintomi; 89 per contact tracing, la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 1 per test legato a ricovero; 7 per test volontari; per 3 la pratica non è stata completata. Si possono stimare in circa 50 le guarigioni.