Rimini. Aggiornamento Covid: meno positivi attivi e più guarigioni nel Riminese

Meno positivi attivi e più guarigioni nell’aggiornamento da parte della Regione sull’epidemia di Coronavirus nella provincia di Rimini che, nelle ultime 24 ore, ha registrato 27 nuovi malati e altri 4 decessi. Dall’inizio del contagio sono 1.911 i malati totali e 118 le persone che non sono riusciti a superare il Covid-19. Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.586 a Piacenza (53 in più rispetto a ieri), 2.999 a Parma (26 in più), 4.482 a Reggio Emilia (45 in più), 3.490 a Modena (18 in più), 3.612 a Bologna (54 in più), come ieri 359 le positività registrate a Imola, 857a Ferrara (24 in più). In Romagna sono complessivamente 4.338 (69 in più), di cui 956 a Ravenna (15 in più), 841 a Forlì (8 in più), 630 a Cesena (9 in più), 1.911 a Rimini (37 in più).