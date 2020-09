Rimini. Aggiornamento e modifica orari ERBA VITA Junior Rimini Serie B “Pirati” vs Fovea Embers Baseball Foggia

Aggiornamento e modifica orari ERBA VITA Junior Rimini Serie B “Pirati” vs Fovea Embers Baseball Foggia

A seguito della richiesta del Fovea Embers Baseball Foggia lo Junior Rimini ha concesso la possibilità, come del resto è stata concessa a noi in trasferta a Foggia, di giocare la prima partita sabato e la seconda domenica.

Per cui di seguito l’aggiornamento e la modifica degli orari delle gare che si disputeranno a Rimini presso lo Stadio dei “Pirati” via Monaco n.2, 47921 Rimini (RN) ad ingresso libero:

Gara 1 sabato 26.9.2020 ore 20,30 – STADIO DEI PIRATI

Gara 2 domenica 27.9.2020 ore 11,00– STADIO DEI PIRATI

Visto l’ottimo successo che ha riscosso la trasmissione in diretta sulla pagina Facebook di Icaro Sport di domenica scorsa a Fano (non il risultato n.d.r), le trasmissioni saranno replicate sino alla fine del campionato sia in casa che in trasferta.

Durante le partite i nostri consiglieri e commentatori sportivi Massimiliano Gabrielli e Mauro Ruggeri, che tanti elogi hanno ricevuto, saranno affiancati dall’ex addetto stampa e commentatore sportivo del Rimini Baseball del compianto Rino Zangheri, Simone Drudi, in quella che vuole essere una due giorni di ottimo baseball allo Stadio dei “Pirati”.

Ricordo che le partite saranno trasmesse qui:

https://www.facebook.com/calcio.basket/

Le partite di domenica scorsa hanno avuto un ottimo seguito di pubblico via web durante le dirette, ringraziamo quanti ci hanno visto ed ascoltato, di seguito i dati delle dirette:

Gara1: 1.812 visualizzazioni, apice 29 spettatori, spettatori oltre il minuto 121, minuti complessivi 2.980;