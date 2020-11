Sono 2.533 i nuovi casi di coronavirus in regione, resta stabile l’incidenza positivi-tamponi (11,3%). Resta però alto il numero delle vittime, a ieri 47. Stabili i ricoveri in terapia intensiva. Donini: “Se questi dati saranno confermati torneremo in zona gialla, ma non è il momento di abbassare la guardia”.