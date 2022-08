Rimini. Aggredisce la sua mamma ferendola al volto: arrestato dalla Polizia di Stato

Condividi l'articolo

Nelle ore serali del 01 agosto 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo colombiano per il reato di Lesioni Personali Aggravate.

Nello specifico, alle ore 21.55, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in Via San Martino di Riparotta poiché al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata dove veniva segnalato un soggetto che aveva aggredito sua madre.

Giunti sul posto i poliziotti apprendevano dal richiedente, che il suo fratellastro aveva prima danneggiato due borse della loro madre per poi picchiarla violentemente.

Tutto ciò era stato scatenato dalla richiesta della signora di abbassare il volume della musica per non disturbare il vicinato, lo stesso non provvedeva, ma spegneva direttamente la radio.

A questo punto il giovane ragazzo preso da una furia inspiegabile, prendeva sua madre per il collo e le braccia facendole sbattere il volto ad una porta.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva tratto in arresto e accompagnato in Questura in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna presso il Tribunale di Rimini.

Inoltre il soggetto veniva denunciato per il reato di Danneggiamento.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.