Rimini. Aggredisce sull’ambulanza personale sanitario che lo sta accompagnando in Ospedale

Aggredisce sull’ambulanza personale sanitario che lo sta accompagnando in Ospedale. Denunciato dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato un uomo di 53 anni, di origini pugliesi, ma residente in provincia di Rimini.

L’uomo, con pregressi problemi di tossicodipendenza ed alcuni precedenti penali è solito, per le proprie patologie, essere prelevato presso il proprio domicilio da personale sanitario del servizio “ROMAGNA “118”- TRASPORTI SECONDARI” – per essere trasportato presso il reparto di U.O. Dialisi dell’Ospedale “Infermi” di Rimini.

Durante il trasporto in ambulanza, per motivi non noti, ha chiesto di fumare una sigaretta, circostanza ovviamente vietata dai regolamenti e dai protocolli aziendali, tuttavia, vistosi rifiutare la richiesta, ha iniziato ad offendere con pesanti improperi l’operatore sanitario che lo stava accompagnando. Non contento, subito dopo, è passato alle vie di fatto aggredendolo fisicamente fino a strappargli la mascherina che indossava, slacciandosi le cinture di sicurezza tanto da costringere l’autista ad arrestare la marcia dell’ambulanza. Giunto in ospedale, ha proseguito nella sua azione minacciando, con un coltello, di voler tagliare la gola al malcapitato operatore che aveva avuto la sfortuna di accompagnarlo nel tragitto, già precedentemente aggredito sull’ambulanza.

Grazie al tempestivo intervento, a seguito di denuncia, del personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini, la persona è stata denunciata per violenza e minaccia a P.U., interruzione di un servizio pubblico e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, con l’aggravante della recidiva e di aver agito contro operatori sanitari, norma, quest’ultima, entrata in vigore lo scorso mese di agosto.

All’uomo è stato anche sequestrato il coltello che portava al seguito.