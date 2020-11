Rimini. Aggressione al 118: “Siete voi che contagiate con il virus”

Accuse non solo vergognose e intollerabile, ma senza né capo, né coda. “Siete voi che contagiate con il virus”. Il Nursind Rimini, il sindacato degli infermieri, non crede alle sue orecchie. A lasciare scioccati è l’aggressione fisica e verbale perpetrata a due operatori del 118 giovedì notte scorso. Così il Nursind chiede ad Asl Romagna che sia applicato il ddl 867, anche detto ddl Aggressioni, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.