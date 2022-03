RIMINI. Aggressione mortale nei confronti di un cagnolino da parte di due pitbull incustoditi: la dichiarazione dell’assessore ai diritti e benessere degli animali, Francesca Mattei

Condividi l'articolo

Aggressione mortale nei confronti di un cagnolino da parte di 2 pitbull lasciati liberi senza alcun controllo.

“Il grave episodio accaduto pochi giorni fa a Miramare, con l’aggressione mortale nei confronti di un cagnolino da parte di 2 pitbull lasciati scorrazzare senza alcun controllo, merita sicuramente una riflessione. È un fatto che ha scioccato giustamente molte persone, anche in considerazione di quanto emerso a seguito dello stesso e cioè le numerose segnalazioni giunte nei mesi precedenti da parte di residenti in ordine alla mancanza di custodia degli stessi animali. Da una verifica fatta in questi giorni, scaturisce come già nel 2021 la Polizia Locale e la Forestale avessero prodotto una circostanziata relazione con notizia di reato, inviata agli organi inquirenti, per l’eventuale adozione dei necessari provvedimenti previsti dalle leggi. A seguito dell’episodio dei giorni scorsi la coppia di pitbull è stata portata coattivamente al canile municipale, dove sta tuttora. È chiaro che, alla luce degli accadimenti recenti, diventano ancora più necessari e urgenti i provvedimenti a carico dei proprietari dei cani da parte dell’autorità che ha, anche in questo caso, ricevuto denunce e relazioni delle forze dell’ordine. Nel caso in cui ciò dovesse continuare a non avvenire, il Comune di Rimini, farà quanto in suo potere affinché questa vergognosa e intollerabile situazione di pericolo e anche di paura, legata a cani evidentemente privi di qualsiasi forma di controllo da parte dei proprietari, cessi immediatamente”.