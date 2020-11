Sottoposto agli arresti domiciliari per vecchie vicende di droga e spaccio un 32enne albanese è uscito per incontrare un vecchio amico e bersi uno spritz al bar aperto per l’asporto. Quando gli agenti hanno chiesto ai giovani che se conoscevano le norme anticovid la risposta irritata dei due ha subito fatto scattare i controlli e la conseguente segnalazione al Tribunale di Sorveglianza. Poi la multa per non aver rispettato le restrizioni anticovid in vigore.