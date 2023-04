Rimini. AI, web marketing, Web 3, climate change e sostenibilità: l’anteprima del programma formativo del WMF 2023

Condividi l'articolo

È online l’anteprima del programma formativo della prossima edizione del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in programma i prossimi 15-17 giugno alla Fiera di Rimini. Si preannuncia il più ricco e articolato di sempre: oltre 1.000 gli speaker previsti, distribuiti negli oltre 80 stage che esploreranno tutti i principali temi legati all’innovazione tecnologica e digitale, AI, ricerca, con un occhio sempre attento all’impatto sociale, all’etica e alla sostenibilità. In programma durante la tre giorni anche una serie di eventi verticali e tematici, tra cui il World Startup Fest e l’AI Global summit, ma anche l’E-commerce Fest e la Digital Job Fair. Già annunciati anche alcuni nomi del palinsesto del Mainstage come Manuel Castells, Pablo Trincia, Cecilia Sala e molti altri.

Bologna, 04/04/2023

Si delinea il programma formativo del WMF 2023, preannunciandosi ricchissimo di approfondimenti, percorsi verticali e opportunità di upskilling e aggiornamento, come ogni anno, al centro della proposta contenutistica del WMF – We Make Future, Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in programma per il 15-16-17 giugno alla Fiera di Rimini. Già annunciati i primi 48 stage formativi, degli oltre 80 in programma, che andranno ad esplorare verticalmente i numerosi temi legati alle nuove tecnologie, al digital marketing e web analytics, passando per Artificial Intelligence, sostenibilità e climate change, open innovation, coding, crypto, blockchain, Web 3, etica e informazione e molto altro.

“Formazione, upskilling e reskilling sui temi dell’innovazione tecnologica e digitale sono da sempre al centro dell’offerta del WMF e di Search On Media Group: lavoriamo per mettere a disposizione strumenti concreti per partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore” afferma Cosmano Lombardo, CEO e founder di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Con il programma dell’edizione 2023 presenzieremo tutti i principali temi dell’innovazione tecnologica e digitale, ma anche sociale, con focus verticali su temi sensibili che necessitano di maggiore comprensione e chiarezza, come l’Artificial Intelligence, soprattutto nelle sue applicazioni al mondo del lavoro e dell’educazione. Ci prepariamo insomma a un’esperienza indimenticabile per la nostra community, per i partecipanti, gli speaker, le aziende che hanno scelto e sceglieranno di essere parte di questo ambizioso progetto”.

Sono 48 gli stage formativi verticali già annunciati con l’anteprima del programma, che esploreranno trasversalmente il settore dell’innovazione digitale e delle nuove tecnologie coprendo argomenti come il web marketing, con gli stage su Google Ads e E-commerce ad esempio, e uno dei focus di quest’anno, l’artificial Intelligence, con 6 stage verticali per esplorare approfonditamente i molteplici ambiti di applicazione della tecnologia che sta cambiando il mondo: tra questi, già annunciati AI for Education, AI for PMI e AI for Work. Un ulteriore focus sarà dedicato a sostenibilità sociale e ambientale, con gli stage Climate Change e Diversity & Inclusion, che forniranno al pubblico del WMF approfondimenti e insight di grande valore su temi di rilievo nel digital-tech, grazie a speaker d’eccezione da tutto il mondo che condivideranno la propria autorevole esperienza nei settori di riferimento. Numerosi altri stage saranno annunciati nelle prossime settimane.

Tra i nomi presenti sugli stage, i già annunciati Bill Reichert di Pegasus Tech Ventures, Dror Gill, Founder e CEO di Gamdala, Alejandra de Iturriaga Gandini, direttrice del settore telecomunicazioni e audiovisivi in CNMC e l’attivista per i diritti umani Siyabulela Mandela. A questi si uniranno numerosi altri speaker di rilievo internazionale, vere e proprie autorità nel settore di riferimento: Carmen Sprus, Project Leader per EY Carbon, Paolo Iabichino, Direttore Creativo e fondatore dell’Osservatorio Ipsos Civic Brands, Holger Zscheyge, managing director di Infotropics Media, Head on Transformation di Randstad, Anka Gajeentan, CEO e co-founder di Immanence Diletta Huyskes, e referenti di brand come Google, Oracle, Microsoft, WWF e molti altri.

WMF: un contenitore di eventi per esplorare il mondo dell’Innovazione

All’interno dei tre giorni di WMF, si svolgeranno numerosi eventi verticali, ciascuno con un proprio focus, che offriranno occasioni di approfondimento e formazione, attività mirate e iniziative dedicate, e distretti espositivi dedicati con le migliori realtà e tecnologie, per un’offerta estremamente ampia e variegata che copre aree trasversali del settore dell’innovazione digitale e tecnologica.

Per appassionati e curiosi di Artificial Intelligence ci sarà l’AI Global Summit, l’evento internazionale di riferimento per tutto ciò che riguarda l’AI che vede tra i Main Partner realtà come CINECA e Intel: in presenza di professionisti del settore, aziende, player internazionali, investitori e attori del mondo dell’innovazione, includerà una approfondita parte di formazione, con ben 6 stage dedicati alle varie applicazioni dell’AI, oltre a dimostrazioni di tool e software innovativi, incontri b2b e networking, panel istituzionali e tavoli di lavoro sulla regolamentazione internazionale dell’AI, e la premiazione di startup e dei migliori progetti tecnologici in ambito industriale e di ricerca.

Tornerà anche quest’anno l’E-commerce fest, con un ricco programma formativo e di approfondimento, una agenda di eventi e attività di business e networking verticali sull’universo e-commerce, con distretto espositivo dedicato e servizi di recruitment per il mondo delle vendite online.

Il Web Marketing Festival, nome con cui nasce il WMF nel 2013, continua ad esistere e crescere come evento verticale all’interno dell’ora WMF – We Make Future. Al suo interno, gli stage dedicati alla formazione digital, per esplorare tutte le più importanti novità, trend, tool e best practices legate al marketing digitale l‘area espositiva con il meglio del mercato Martech internazionale, i momenti di networking, le iniziative di Job Placement. Una tre giorni interamente dedicata a tutti i professionisti del settore Digital-Tech per formarsi, aggiornarsi e acquisire nuove competenze.

L’ecosistema startup e innovazione internazionale troverà porto ancora una volta nel World Startup Fest, l’evento internazionale di riferimento per startup, scaleup e investitori di tutto il mondo: un intero padiglione della Fiera di Rimini ospiterà eventi e iniziative verticali sul mondo dell’imprenditoria innovativa, con la storica Startup Competition Internazionale, uno Startup District, incontri B2B e attività di business matchmaking.

Confermati ancora una volta anche la Digital Job Fair, dedicata a facilitare l’incontro e le connessioni tra richiesta e offerta nel settore delle professioni digitali, e la Book Fair, dedicata al mondo dell’editoria, con un Book District, numerosi eventi dedicati a partecipanti, autori e librerie, e il Book Stage, il palco dedicato agli autori e agli editori.

Sul Mainstage del WMF eccellenze, ospiti e robotica avanzata

Anche quest’anno il Mainstage si riconferma palcoscenico internazionale di rilievo in grado di dare voce a industries e temi diversi, quali open innovation, tecnologia, diritti umani, etica e informazione: ancora una volta racconterà storie diverse, che hanno in comune la passione, la visione e il grande contributo che i singoli ospiti hanno dato al proprio settore di riferimento. Tra gli ospiti confermati sul Mainstage, oltre ai già annunciati Jerry Kaplan, pioniere della Silicon Valley ed esperto di AI, e Manuel Castells, sociologo e politico di fama, anche il giornalista e scrittore Pablo Trincia, la giornalista e reporter Cecilia Sala, Pierre-Philippe Mathieu, ESA’s ?-lab, i content creators Favij, Pow3r e Jakidale e diversi rappresentanti di brand player del mondo dell’innovazione tra i quali anche Microsoft, Oracle, Intel, NTT, Istituto Italiano di Tecnologia, Oxfam e WWF.

Prevista durante il WMF anche la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui l’Ambasciatore svedese in Italia e San Marino Jan Björklund, l’Ambasciatrice lettone in Italia Solvita ?bolti?a, l’Ambasciatore algerino in Italia Abdelkrim Touahria, che presenteranno sul palco del Festival i piani di innovazione previsti nei rispettivi paesi.

A co-condurre, anche per questa edizione ci sarà la presentatrice e conduttrice radiofonica Diletta Leotta, che ancora una volta condividerà il palco principale con Cosmano Lombardo, CEO e founder di Search On media Group e ideatore del WMF. Un’altra presenza speciale animerà quest’anno il Mainstage del WMF in veste di co-host d’eccezione: Robot Sophia, l’androide di Hanson Robotics tra i più evoluti al mondo, presenterà una delle tre giornate del Festival.

