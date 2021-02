Rimini. AiRiminum sta lavorando per ampliare l’offerta di voli: ecco le novità

AiRiminum sta lavorando per ampliare l’offerta di voli, appena si potrà tornare operativi. Da qualche giorno sono prenotabili i collegamenti RyanAir. Tutte confermate le destinazioni: Londra, Cracovia e Varsavia in Polonia, Kaunas in Lituania, Budapest in Ungheria e Vienna in Austria. A partire dal mese di giugno salvo Budapest che sarà operativo già da maggio. Sul sito di Neos inoltre sono acquistabili i voli per Sharm el Sheik in Marocco, con partenza dal Fellini le domeniche di settembre e ottobre, e per le isole greche di Rodi e Minorca, con voli i sabati di settembre e il due di ottobre. Ma la novità sono i collegamenti anche con le isole italiane: domenica 12, 19 e 26 settembre saranno infatti attivi i voli per Cagliari e Catania.