Rimini. Aizza cane contro carabiniere: morsi lesioni. Arrestata 31enne

Rimini: giovane in stato di alterazione aggredisce i Carabinieri: arrestata.

Proseguono i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Tenente Enrico Racchini, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, al rispetto delle norme in materia di codice della strada nonché al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche tra i più giovani. La tipologia dei servizi effettuati, che rientra in una strategia di ancor più imponente azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale, e che verrà riproposta con ancora maggiore frequenza su tutto il territorio della Provincia secondo le linee guida impartite dal Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Sportelli, esprime la volontà dell’Arma di offrire ancor maggiore sicurezza alla cittadinanza ed ai numerosi turisti presenti sul territorio in tutti i periodi dell’anno.

Nel corso della nottata odierna, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, impegnati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza, per i reati di lesioni personali, danneggiamento, minaccia, resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, B.J., milanese, di anni 31, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Nello specifico, verso le ore 01.30 circa, diverse chiamate al numero di emergenza 112 segnalavano una donna che urlava in via Succi. All’arrivo dei militari operanti, la donna in stato psicofisico alterato (verosimile abuso di bevande alcoliche e stupefacenti?), assumeva nei loro confronti un atteggiamento violento, minacciando ed ingiuriando gli stessi, nonché aizzandogli un cane di grossa taglia di razza “Amstaff”, il quale mordeva un militare provocando lesioni. Solo grazie all’intervento di altri militari della Sezione Radiomobile del dipendente NOR., si riusciva a bloccare l’esagitata ed il cane, quest’ultimo mediante l’ausilio di personale del “Servizio di Custodia Cani Randagi” di Rimini, che veniva affidato temporaneamente al personale del locale canile. Condotta in caserma, B.J. è stata dichiarata in arresto ed, espletate le formalità di rito, è stata ristretta presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale. A seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato ed alla donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione all PG. in attesa della celebrazione della prima udienza dibattimentale che si terrà il 21 ottobre p.v..

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini, ancor di più in questo particolare momento. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa.