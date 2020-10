Alla scuola media Fermi di Rimini da oggi 15 ottobre e fino al 24 ottobre tutti gli alunni e tutto il personale dovranno indossare la mascherina durante l’intera permanenza nella sede della scuola, anche in situazione di staticità. La disposizione arriva dall’Ausl, spiega la circolare della dirigente Myriam Toccafondo, in seguito ad accertamento di un caso di positività per Covid tra gli studenti.