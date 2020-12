Rimini. Al Mamì pranzi in regalo durante la settimana per evitare gli assembramenti del weekend

Troppa folla sabato e domenica: il locale di Rivabella di Rimini corre ai ripari regalando un piatto a scelta del menù a chi pranza dal mercoledì al venerdì

Aspettando le novità dell’Esecutivo sul Natale, il Mamì Bistrot di Rivabella non si ferma e, per disincentivare gli assembramenti registrati a Rimini nell’ultimo fine settimana, lancia una singolare promozione: tutti i clienti che pranzeranno nella baguetteria di via Toscanelli nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, con una spesa minima di 20 euro, riceveranno in omaggio un voucher per consumare gratuitamente un piatto a scelta del menù: “L’omaggio – spiega la titolare Severine Isabey – sarà utilizzabile a febbraio, il mese consacrato all’amore. In questo modo proveremo a far cambiare le abitudini della nostra clientela spalmando le presenze anche in quelle giornate che, di solito, sono meno frequentate. Per quanto ci si possa attenere a tutti i protocolli sanitari, infatti, non è facile gestire quella moltitudine di persone che, nel weekend, si ammassa davanti al locale aspettando un tavolo libero. Offrendo gratuitamente un piatto del nostro menù – conclude Severine – speriamo che almeno una parte della nostra clientela sia incoraggiata a venirci a trovare anche durante la settimana scongiurando quegli assembramenti che abbiamo registrato fuori dal Mamì sabato e domenica scorsi”.