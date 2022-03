RIMINI. AL MIR TECH DI RIMINI PRESENTATO CON SUCCESSO IL MEI 25  – MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI

Condividi l'articolo

Grande successo, anteprima del MEI il 24 settembre AL MIR TECH DI RIMINI

PRESENTATO CON SUCCESSO IL MEI 25 – MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI

CHE SI TERRA’ DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE A FAENZA Sono intervenuti il

Ministero della Cultura e gli Onorevoli Orfini e Montevecchi della

Commissione Cultura della Camera

Ieri e’ stata presentata la 25esima edizione del Meeting delle Etichette

Indipendenti aperta da un saluto del Dottor Antonio Parente , Direttore

Generale dello Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, che così

dice del MEI e del circuito della musica indipendente: “ Tali piccole

imprese rappresentano il vero motore dell’economia del settore, poiché è

grazie ad esse che si realizza l’opera d’arte musicale in ogni sua fase:

dall’ideazione alla produzione, dall’allestimento degli spettacoli dal vivo

alla distribuzione.

L’industria della musica è costituita da una rete di etichette indipendenti

diversificate e piene di inventiva, che la alimentano con energia e

convinzione. Oltre a promuovere la varietà creativa e a coinvolgere un

pubblico sempre diverso, la musica indipendente costituisce anche un anello

fondamentale nella catena del valore del settore. L’attività del settore

indipendente è quindi fondamentale per la sopravvivenza non solo

dell’industria della musica, ma di un’economia creativa su più larga scala

che trae beneficio dalla scoperta di nuovi talenti musicali e dai loro fan.

La musica indipendente, libera dalle logiche del mercato, alimenta il

pluralismo musicale e la sopravvivenza della sperimentazione e

dell’innovazione musicale italiana.

Se l’Italia ha un futuro musicale oggi nell’era della globalizzazione

musicale lo si deve anche alla ricca filiera creativa e tecnica del settore

indipendente che colma il divario tra cultura artistica e cultura d’impresa”

Sono poi intervenuti per la Presentazione del MEI25 a cura di Giordano

Sangiorgi, organizzatore del Meeting delle Etichette Indipendenti, che ha

confemato le date dal 30 settembre al 2 ottobre con un’anteprima alla

Galleria della Molinella a Faenza con la straordinaria mostra di copertine

di dischi di Giudo Crepax, oltre 150, che inaugurera’ sabato 24 settembre

insieme ad altre iniziative, Oderso Rubini Consulente Assessorato Cultura

Regione Emilia Romagna che ha confermato la validita’ della formula del MEI

sempre piu’ legata allo scouting degli artisti emergenti abbinata alla

bonta’ della Legge sulla Musica regionale, Sergio Cerruti Presidente AFI

che ha confermato la partnership con il MEI confermando come il Meeting

delle Etichette Indipendenti sia la piattaforma di scouting piu’ importante

d’Italia sancito dalle centinaia di artisti emersi dal MEI nei loro esordi

come accaduto di recente proprio coi Maneskin esordienti al MEI, Roberta

Giallo Presidente AIA Associazione Italiana Artisti e cantautrice che ha

confermato il ruolo del MEI a favore delle piu’ giovani leve della musica.

Sono poi intervenuti Otello Cenci Meeting Amicizia tra i Popoli per

presentare il Meeting Music Contest organizzato insieme al MEI, Marco

Staccioli Festa Europea della Musica che ha confermato la partnership con il

MEI per la Festa della Musica dei Giovani nelle Capitali Culturali d’Italia,

Giuliano Biasin Vicepresidente di Esibirsi che ha confermato come la sua

cooperativa, la prima per iscritti di artisti e lavoratori della musica e

spettacolo in Italia aderente a ConfCooperative, sia cresciuta grazie alla

presenza costante al MEI e Claudio Formisano CAFIM Italia che ha confermato

la grande utilita’ del MEI per proseguire a fare acquistare ai giovani gli

strumenti musicali e non solo ed esclusivamente le innovazioni tecnologiche

di settore.

Erano altresi presenti gli artisti Alexian Santino Spinelli dell’Orchestra

per la Pace, il cantautore Ognibene, la crew indie elettronica dei Bodam

Project e il rapper Doro Gjat che ha presentato in anteprima il bellissimo

videoclip Montanaro Chic che sara’ prodotto in primavera dal rapper Piotta.

L’incontro si e’ concluso Con gli auguri e i saluti finali degli On. Michela

Montevecchi VII Commissione Cultura, scienza, istruzione e On. Matteo Orfini

VII Commissione Cultura, scienza e istruzione che hanno confermato il ruolo

fondamentale del MEI invitando anche la Rai a dare maggiore spazioe

confermando l’impegno afficneh ‘ a fine legislatura si arrivi alla

realizzazione del Codice dello Spettacolo dal Vivo, alla Riforma del Welfare

dello Spettacolo coi maggiori riconoscimenti, a una Legge che supporti gli

spazi dal vivo e a un FUS che si allarghi ai piu’ importanti festival di

musica popolare contemporanea storici d’Italia in maniera stabile, oltre a

chiedere ulteriori sostegni al settore musicale in questa complicata fase di

ripartenza.

L’incontro e’ stato curato da Giordano Sangiorgi Organizzatore e Fondatore

MEI che raccogliendo anche l’invito nato nel precedente incontro a cui aveva

partecipato sugli Stati Generali della Musica ha chiesto al Ministero della

Cultura di convocare, viste anche le richieste di tutte le associazioni del

settore, un Tavolo della Musica per affiancare il settore in questa

difficile ripartenza che vede un segno piu’ nelle vendite musicali delle

piattaforme digitali ma un segno meno nell’occupazione del settore e nella

chiusura di spazi e di introiti per le piccole realta’ musicali.

Infine per i prossimi due giorni proseguira’ la presenza al MIR TECH di

Rimini dello stand Obiettivo Dj a cura di AudioCoop, Esibirsi, Sils,

Convention Dj, Mi Dance e MEI che prosegue a incontrare con successo il

mondo dei dj e dei club per favorire l’incontro con la musica indipendente

con incontri, conferenze ed esperienze formative.

Sito: www.meiweb.it