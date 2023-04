Condividi l'articolo

A circa un anno da quando Maximo Aldana De La Cruz accoltellò a morte la donna con cui aveva avuto una relazione, Noelia Rodriguez, 46 anni, comparirà davanti al gup per l’udienza preliminare, con le accuse di omicidio aggravato e di atti persecutori, dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dai pm. In occasione dell’udienza preliminare si costituiranno parte civile quattro persone offese, tra cui i figli della donna e una nipotina. L’udienza è stata fissata per il 4 maggio.