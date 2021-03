Rimini. Al via le vaccinazioni anti Covid-19 per le Forze dell’Ordine della Provincia    

Al via le vaccinazioni anti Covid-19

per le Forze dell’Ordine della Provincia

Inizieranno domani, presso la Fiera di Rimini, le vaccinazioni anti Covid-19 previste per il personale delle Forze dell’Ordine della Provincia, secondo una calendarizzazione concordata con la Direzione Sanitaria.

Per tale importante passo per la campagna anti Covid sul nostro territorio, volto a tutelare il personale impegnato quotidianamente nel garantire la sicurezza e l’eventuale soccorso ai cittadini, il Questore della Provincia di Rimini, Francesco De Cicco desidera ringraziare il Sig. Prefetto e il Sig. Direttore dell’AUSL Romagna.