Obbligava la moglie a indossare solo slip maschili che lui aveva già provato. “Così non potrà venirti in mente di tradirmi”. Un cittadino albanese di cinquantasei anni, è alla sbarra con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. È stata lei a denunciarlo dopo che, gli ultimi sei mesi di convivenza, nella seconda metà del 2017, si erano trasformati in un incubo.