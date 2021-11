Rimini. Albawings lascia l’Aeroporto: chiesti 100mila euro di risarcimento

Condividi l'articolo









A seguito della decisione di Albawings di interrompere i voli dall’aeroporto Fellini, AirRiminum comunica che chiederà una penale di circa 100 mila euro a titolo risarcitorio per gli investimenti commerciali effettuati in questi anni per il consolidamento della rotta tra Tirana e la Romagna. La compagnia albanese, arrivata per la prima volta in Romagna nel 2016, ha generato presso l’aeroporto Fellini circa 117 mila passeggeri complessivi, circa 30mila all’anno.