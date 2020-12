Chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di truffa aggravata nei confronti dell’ente previdenziale per un portiere d’hotel di quarantasei anni, residente a Rimini. Per smascherarne la falsa malattia un albergatore riminese ha ingaggiato un investigatore privato e ora il soggetto è davvero nei guai, visto che mentre si dava malato lavorava in un’altra struttura.