Rimini. Albergatore di Rimini denunciato per spaccio

Si è conclusa ieri un’attività di indagine condotta dalla Squadra Giudiziaria e Amministrativa della Polizia Locale di Rimini che sono intervenute in una struttura alberghiera del territorio, insieme al personale dell’ufficio PAS della Polizia di Stato e alle unità cinofile della Polizia Locale di Rimini e Riccione.

Un intervento giunto al termine di un’indagine, che era partita nelle settimane precedenti da diverse informazioni ricevute da numerosi residenti, i quali segnalavano attività sospette all’interno dell’albergo. Un via vai di persone che entravano e uscivano, fermandosi solo per pochi minuti per poi allontanarsi. Sospetti per una possibile attività di spaccio che sono stati confermati ieri quando gli agenti della squadra interforze si sono presentati nell’hotel. Grazie al fiuto dei cani infatti sono stati rinvenuti in un ripostiglio quantitativi di marijuana e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi, oltre a 3 cellulari ritenuti oggetto di furto. Nell’hotel alloggiava anche una persona che è stata segnalata alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di cocaina per uso personale.

Al termine dell’attività il gestore dell’albergo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, come prevede l’articolo 73 del DPR 309 del 90 e per il reato di ricettazione, oltre a ricevere la contestazione di altre violazioni di tipo amministrativo.