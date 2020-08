Rimini. Alberghi, bilancio positivo per il mese di Agosto. Oltre il 64% registra risultati uguali o migliori rispetto al 2019

Una stagione davvero imprevedibile quella estiva 2020. Se all’inizio di giugno la maggior parte degli hotel si poneva la domanda se aprire o meno, alla fine di agosto possiamo dire che il coraggio degli imprenditori ha dato i suoi frutti. Certo, complessivamente la stagione paga la chiusura di aprile e maggio e la lentissima ripresa da giugno seguita dall’intensificarsi delle presenze a partire dall’ultima decade di luglio. Per arrivare ai numeri di agosto, che risollevano gli animi: gli hotel interpellati da VisitRimini per oltre il 64% dichiarano un’occupazione uguale o superiore rispetto allo stesso mese del 2019. Ma come si è arrivati a questo risultato? Quali sono stati i canali di prenotazione utilizzati dai turisti nell’anno delle vacanze di prossimità? Che ruolo ha avuto il bonus vacanze? Esiste ancora il passaparola? Sono tutte domande a cui VisitRimini ha voluto dare risposta nel sondaggio, per approfondire le dinamiche che hanno portato a questi numeri. Emerge così che per il 21% i canali che hanno portato più prenotazioni sono i cosiddetti portali vetrina, ovvero quelli in cui l’utente ha modo di confrontare prezzi e disponibilità. Evidentemente nell’estate in cui la sicurezza è stata uno degli criteri dirimenti nella scelta, questo canale ha risposto alle aspettative. Al secondo posto al 18% si trovano pari merito le agenzie di prenotazione online e i siti degli hotel. Questo risultato è sorprendente: nessuno avrebbe detto che la percentuale di presenze portata dalle OTA potesse equipararsi a quella delle prenotazioni dirette online. Il 18% della prenotazione dai siti, significa che gli operatori hanno imparato a promuoversi in modo serio e affidabile anche nel web (dato confermato dal 54% degli intervistati che afferma aver usato strumenti di promozione online). Altro dato significativo nell’estate alla ricerca della sicurezza è quello legato al passaparola: l’11% delle prenotazioni è arrivato così. Scendendo nella classifica si trova il 7% che dichiara di aver avuto maggiori prenotazioni dai social media dell’hotel e il 7% dalle campagne di social advertising. Tra le agenzie online, quella più gettonata è di gran lunga Booking, all’82% della torta, che per il 54% degli intervistati ha portato meno del 20% di prenotazioni, mentre per l’11% degli intervistati ha portato oltre l’80%. Anche su questo dato, però, le prenotazioni dirette online sono superiori: per il 14% degli intervistati le prenotazioni dirette hanno prodotto oltre l’80% del fatturato e il 29% dichiara meno del 20% del fatturato. L’intervallo massimo di prenotazione diretta è dal 20 al 40% con il 32% delle strutture. La fascia da 40 a 80% di fatturato trova conferma nel 25% degli intervistati. Altro dato rilevante è quello che riguarda i clienti fidelizzati che per il 75% degli intervistati rappresentano meno del 40% delle presenze e per il 21% dal 40 all’80%. Solo per il 4% rappresenta più dell’80% del fatturato. Insomma, un agosto popolato, per la maggioranza, di turisti nuovi, il che rende ancora più interessanti i risultati del sondaggio sui canali di prenotazione. <Da una lettura complessiva delle risposte, possiamo osservare che il mese di agosto ha portato a Rimini clienti nuovi, grazie anche all’utilizzo dei bonus vacanze, che qui è sempre stato accettato e che ha fatto la differenza sul risultato complessivo della destinazione – commenta Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini -. Questo offre anche una risposta alla quota contenuta di prenotazioni attraverso le OTA, in quanto l’utilizzo del bonus esclude la prenotazione attraverso i portali online. È la dimostrazione che la città ha un brand forte, che gli albergatori hanno imparato ad affrontare direttamente il mercato e che non si sono persi d’animo in una situazione tanto complessa. Direi che siamo ad una svolta, che rende Rimini e tutti gli operatori turistici consapevoli delle proprie capacità, del valore di una proposta turistica affidabile, organizzata e accogliente, che sa attrarre anche in uno dei momenti più difficili per il turismo a livello mondiale>.

