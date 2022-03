Rimini. Alberghiero, assolto il prof “pedofilo” accusato di palpeggiamenti

Assolto, “perché il fatto non sussiste”. Si è chiuso così il processo che vedeva imputato un professore accusato di violenza sessuale nei confronti delle allieve di una classe dell’istituto alberghiero di Cervia, che tra il 2018 e il 2019 lo avevano etichettato come “il pedofilo” lamentando di essere state vittima in più occasioni di palpeggiamenti, strusciamenti e atteggiamenti altrettanto ambigui durante le sue lezioni. Il docente, 66enne originario di Rimini ma residente a Ravenna, ora è in pensione. All’epoca era insegnante di alimentazione, e finì per tre mesi agli arresti domiciliari quando partì la denuncia che diede il via all’indagine, raccogliendo le testimonianze di 9 sue ex studentesse. Alla luce delle loro accuse, ieri la Procura aveva chiesto la condanna a 4 anni.