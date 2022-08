Rimini. Albergo vende camere fantasma, controlli a tappeto

Condividi l'articolo

Sanzionato più volte – e attualmente sotto la lente d’ingrandimento per altre presunte violazioni – un Hotel nella zona di Rimini sud per il quale erano giunte segnalazioni su irregolarità e lamentate dai clienti.

Sono state le tante telefonate e alcuni esposti – estesi anche su note piattaforme web di prenotazione online – che hanno attivato già da una decina di giorni i controlli ripetuti da parte della Polizia Locale, intervenuta in diverse azioni con una squadra interforze insieme all’AUSL, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Già a partire dal giorno 21 luglio infatti gli agenti della Polizia Locale si erano presentati nella struttura e avevano contestato, all’unico dipendente trovato sul posto, la violazione della norma prevista dal TULPS che impone la presenza sul posto del proprietario o di un suo delegato. Cosa che non è avvenuta neanche dopo le diffide e le verbalizzazioni successive per la medesima violazione. Ispezioni che si sono susseguite in diversi giorni anche nella settimana a seguire con un’unità interforze, fino al controllo di venerdì scorso eseguito con i Vigili del Fuoco per le verifiche di loro competenza legate alla sicurezza dei luoghi la presenza di tutte le procedure di prevenzione degli incendi, obbligatorie quando si superano certe dimensioni o numero di camere.

Le citate violazioni, sulle quali attualmente sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli Enti e istituti competenti, potrebbero portare in tempi rapidissimi a provvedimenti sanzionatori anche drastici, oltre a quelli già contestati.