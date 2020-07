Rimini. “Alias… Fariza”, la personale del maestro xilografo Riccardo Zani Faetanini

“Alias… Fariza”, la personale del maestro xilografo

Riccardo Zani Faetanini

dal 1° agosto alla galleria No Limits to Fly di Rimini

(Rimini, 30 luglio 2020) – Apre domani nella galleria riminese No Limits to Fly la personale del maestro xilografo Riccardo Zani Faetanini. Causa normative di contenimento del Covid, l’inaugurazione sarà solo su invito, ma da sabato 1 agosto la mostra è aperta a tutti negli spazi di via Bertola 17.

Sotto il titolo di “Alias… Fariza” (scherzoso soprannome che unisce le prime sillabe del nome dell’artista), l’esposizione raccoglie soprattutto incisioni, ma anche disegni, dipinti, schizzi realizzati con altre tecniche.

Tra le incisioni, si nota la coloratissima opera dedicata a Federico Fellini e le suggestive xilografie che raccontano un viaggio in Congo compiuto da Riccardo Zani Faetanini molti anni fa.

Curiose e ironiche le otto tavole realizzate disegnando su altrettante prime pagine di quotidiani, tra cui spicca un autoritratto dell’artista.

«Provocazioni, ribellioni, mancate rivoluzioni, anelito di giustizia, hanno marchiato la curiosità verso gli altri di Riccardo Zani Faetanini – afferma l’architetto Moreno Mondaini, titolare della galleria No Limits to Fly e curatore della mostra –. Il viaggio in Congo e gli scatti al telefonino hanno ispirato opere sorprendenti per la dinamicità, la drammaticità e la sempre presente umanità, spremuta da quel mezzo espressivo molto tecnico e raramente congeniale per voli pindarici. Possiamo così ammirare una quotidianità di vita che stupisce per forza del segno e dolcezza dell’immagine, come solo il cuore, con la sua intelligenza creativa, può trasmettere».

Riccardo Zani Faetanini è nato nel 1951 a San Marino dove tuttora risiede. Nel 1969 si diploma Maestro xilografo alla prestigiosa Scuola del Libro di Urbino.

Nel 1973, insieme a Giorgio Casadei, fonda la prima agenzia pubblicitaria di San Marino, lo Studio AG. Dal 1972 al 1979 è anche insegnante di Educazione artistica presso la Scuola media statale di San Marino. Nel 1980 è funzionario internazionale, in rappresentanza di San Marino, come direttore creativo del “Bureau des archives”, presso l’Unesco a Parigi. Rientrato in agenzia, nel 1981 continua l’attività di grafico e nel 1994 fonda l’associazione Aspom (Associazione Sammarinese Pubblicitari e Operatori multimediali).

www.riccardofaetanini.com

La mostra alla galleria No Limits to Fly è aperta fino al 21 agosto, ore 10.30-12.30 e 17.30-19.30, chiusa domenica e lunedì.

In allegato la locandina della mostra e una foto di Riccardo Zani Faetanini