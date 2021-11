Rimini. “Alla fine avete vinto. Assediato dalle auto e dallo smog, vendo il mio appartamento e insieme a mia moglie cambio aria”

Condividi l'articolo

“Alla fine avete vinto. Assediato dalle auto e dallo smog, vendo il mio appartamento e insieme a mia moglie cambio aria”. Alzano “bandiera bianca” due anziani residenti in via Ducale. Lo “sfogo” ieri mattina è stato reso pubblico dal comitato dei residenti in via Ducale e Rione Clodio che da mesi si batte per allontanare le vetture dalla via del centro storico. Con la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio è stato invertito il senso di marcia in via Bastioni Settentrionali così da riuscire a garantire un collegamento tra la parte a mare della città e quella a monte. Allo stesso tempo, però, via Ducale e le strade del Rione Clodio sono diventate l’asse di raccordo da monte a mare, raccogliendo i “motori” in arrivo dalla Circonvallazione Occidentale.