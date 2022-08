Rimini. Alla guida in coma etilico, donna 38enne denunciata

Condividi l'articolo

ra i 12 automobilisti appiedati dalla Polizia stradale nel corso dei servizi messi in atto durante lo scorso fine settimana c’è una donna di 38 anni la quale sottoposta al test con l’etilometro è stata trovata con un tasso di alcol nel sangue superiore di ben 6 volte a quanto consentito: 3,21 grammi per litro. Il limite è di 0,50. Ovviamente alla signora sorpresa al volante di fatto in coma etilico, è stata ritirata immediatamente la patente, se l’auto risulterà intestata a lei verrà sequestrata ai fini della confisca ed è stata denunciata per guida in stato di ebrezza.