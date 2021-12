Rimini. Alla moglie: “Ti butto dal balcone e ti faccio a pezzi con una sega”: arrestato

Condividi l'articolo

Arrestato stamani un 40enne di origine albanese per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza abituale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Rimini. Il soggetto per mesi ha minacciato di morte la moglie, arrivando addirittura a tentare di strangolarla: “Ti butto dal balcone e ti faccio a pezzi con una sega” una delle minacce che avrebbe lanciato. E ancora violenze fisiche, verbali oltre che economiche, in quanto l’uomo teneva la moglie in una condizione di totale dipendenza per il sostentamento.